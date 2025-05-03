Bir Gazetecinin En Zor Haberi: Olay Yerine Gitti, Gördükleri Karşısında Şoke Oldu!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gazeteci Hakan Sarıbıyık, Ankara-Samsun yolu üzerindeki bir kaza ihbarı için olay yerine gitti. Sarıbıyık, kazayı yapan sürücünün 19 yaşındaki oğlu Baki Sarıbıyık olduğunu öğrendi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleriyle konuşan Hakan Sarıbıyık, oğlunun Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini edindi.

Aldığı haberle rahatlayan Sarıbıyık, ardından işi için olay yerinden görüntü çekti. Aynı noktada daha önce amcasının kızı ve eniştesini kaybettiğini söyleyen gazeteci, kazanın meydana geldiği noktada sürekli kaza olduğunu belirterek, bu konuda yetkililerin harekete geçmesini istediğini ifade etti.

'50 METRE TAKLA ATMIŞ'

Olayı anlatan Hakan Sarıbıyık, "Olay yerine geldim kaza var diye. Bir baktım oğlum kaza yapmış, aracı takla atmış. Arka camdan çıkmış. Sürekli bu Samsun Yolu'nda kazalar oluyor. Yakınlarımızı kaybettik. Daha geçenlerde amcamın kızını, damadını kaybettik. Bugün de oğlum kaza yapmış. Samsun yolundan çıkmış, 50 metre takla atarak buraya gelmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA