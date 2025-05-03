AKP'den İstanbul'da İlk Yardım Seferberliği: 39 İlçede Start Verildi

AKP İstanbul İl Gençlik Kolları ile Türk Kızılay iş birliğiyle İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı ilk yardım eğitimleri düzenlendi.

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AKP'den İstanbul'da İlk Yardım Seferberliği: 39 İlçede Start Verildi

AKP İstanbul İl Gençlik Kolları, Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirdiği eğitim seferberliği kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı ilk yardım eğitimleri düzenledi. Kadıköy, Bahçelievler ve Esenler gibi ilçelerde gerçekleşen programlarda gençler, afetlere karşı bilinçlendirilerek ilk yardım konusunda temel eğitim aldı.

İlk yardım eğitimlerinin yanı sıra, AKP deprem konulu bir istişare toplantısı da düzenlendi. Toplantıya, ilçe çevre, şehir ve kültür birimi başkanlarının yanı sıra farklı meslek gruplarından uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: İHA

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