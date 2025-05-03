Küçük Çocuklara Ağır Küfürler Etmişti! Tiktok Fenomeni Tutuklandı

Kendisi gibi fenomen olan bir kişiyi tehdit eden ve küçük çocuklara yönelik istismar tehdidinde bulunarak ağır hakaretler eden fenomen M.Ö.’nün canlı yayını tepki çekmişti.

Videoyu izleyenlerin yaptığı şikayetler ihbar kabul edilerek şahsın paylaşımları ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

"Müstehcenlik, Hakaret ve Tehdit" suçlarından hakkında daha önce adli işlem yapılan M.Ö,'nün araç içerisinde yanında bulunan M.S. isimli şahısla birlikte silah teşhir ettiği de görüldü. Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘‘01/05/2025 günü bazı X Sosyal Medya hesaplarından yapılan şikayetler ihbar kabul edilerek fenomen olarak tabir edilen M.Ö. isimli şahsın paylaşımları ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucunda; Muhtelif tarihlerde "Müstehcenlik, Hakaret ve Tehdit" suçlarından hakkında daha önce adli tahkikat yürütülen M.Ö. isimli şahsın araç içerisinde yanında bulunan M.S. isimli şahısla birlikte silah teşhir etiği görülmüştür. Gasp Büro Amirliği Ekiplerimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmış ve 02.05.2025 günü (bugün) çıkarıldıkları adli merciler tarafından TUTUKLANMIŞTIR.’’ ifadeleri kullanıldı.