At Sırtında Yolculuk Polis Sireniyle Bitti: Dörtnala Markete Giden Gence Alkollü Araç Kullanmaktan Ceza

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Durukan Işık, gece saatlerinde atıyla markete gitmek isterken polis tarafından durduruldu. Alkol kontrolünde promil sınırını aştığı belirlenen Işık'a, "alkollü araç kullanmak" ve "kara yolunda hayvan bulundurmak" suçlarından toplam 10 bin 263 TL para cezası kesildi. Ancak cezanın gerekçesi tartışma yarattı. Araç yerine at kullanan Işık, kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

'BU AT YARIŞ ATI, ANLAMADILAR'

Olay 30 Nisan gecesi GMK Bulvarı'nda yaşandı. Atıyla seyir halindeyken polislerin dur ihtarını duymadığını söyleyen Işık, "Kulaklıkla müzik dinliyordum. Kornaya bastılar, atım hızlandı. Bu sıradan bir at değil, yarış atı. Sireni duyunca panikleyip koşmaya başladı. Kaçtığımı sandılar. En sonunda durdum ama at kaydı, düştüm" diyerek o anları anlattı.

Ceza makbuzuna göre Işık'a 9.270 TL'si "alkollü araç kullanmak", 993 TL'si ise "yerleşim yerleri dışındaki yolda hayvan bulundurmak" gerekçesiyle olmak üzere toplam 10.263 TL ceza kesildi. Ancak Işık, atın yasa gereği motorlu taşıt sayılmadığını savunuyor:

"Makbuzda araç modeli yok, plaka yok. Ehliyetim yok ama ona bile ceza yazılmadı. Çünkü araçta değilim, attayım. Bu ceza hukuksuz."

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Polisin kendisini alkol ölçümünün ardından karakola götürdüğünü söyleyen Işık, ifadesini verdikten sonra atının karakol önünde bağlı bekletildiğini belirtti. Avukatıyla birlikte cezaya itiraz edeceğini vurgulayan Işık, "Atın trafikte yeri varsa, ben de ruhsatını çıkartayım. Ama yoksa bu cezanın mantığı nedir? Gereken her yasal adımı atacağız" dedi.

Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kamuoyunda da "At araç sayılır mı?" tartışmasını alevlendirdi.

Kaynak: İHA