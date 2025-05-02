Isparta’da Asayiş ve Trafik Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün dün gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında 86 kişi ve 52 araç denetlendi. Trafik kurallarına uymayan 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta’da Asayiş ve Trafik Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 21.00-23.30 arasında kent genelinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Uygulama kapsamında, 86 şahıs ile 52 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu belirlenen 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Emniyet ekipleri, kentte güvenliğin sağlanması ve trafik düzeninin korunması amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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