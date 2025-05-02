Sincan’da Feci Kaza: 9 Yaralı, 3’ünün Durumu Ağır

Ankara Sincan’da, Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. 3’ünün durumu ağır olan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Sincan’da Feci Kaza: 9 Yaralı, 3’ünün Durumu Ağır

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında yaşanan trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana gelen kazada, Y.Y. yönetimindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve kavşakta manevra yapan İ.K. idaresindeki 06 HC 467 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aralarında sürücülerin de bulunduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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