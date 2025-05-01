Muğla'da Mahalle Sakinlerine ‘Siber Dolandırıcılık’ Uyarısı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik, uyuşturucu, siber suçlar, kadına yönelik şiddet ve dolandırıcılık gibi konulara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Muğla'da Mahalle Sakinlerine ‘Siber Dolandırıcılık’ Uyarısı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında trafik, uyuşturucu, siber suçlar, kadına yönelik şiddet ve dolandırıcılık gibi bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve kiralık araç dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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