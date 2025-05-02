Şanlıurfa Merkezli ‘Change’ Araç Operasyonu: 15 Gözaltı, 22 Araç Ele Geçirildi

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, depremde hasarlı araçların bilgilerini sağlam araçlarla değiştirerek 25 milyon TL’cone ofası sağlanmasıyla yaklaşık 25 milyon liralık menfaat elde eden 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda 22 araca el konuldu, 6 aracın incelemesi sürüyor.

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Şanlıurfa Merkezli ‘Change’ Araç Operasyonu: 15 Gözaltı, 22 Araç Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde hasar gören araçların bilgilerini trafikten men edilmiş veya yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirerek haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, ‘change’ yöntemiyle usulsüz işlem yapıldığı tespit edilen 22 araca el konuldu.

Operasyon, 15 Aralık 2024’te başlatılan teknik takip ve kriminal incelemeler sonucu elde edilen delillerle gerçekleştirildi. Yapılan ilk incelemelerde, el konulan araçlardan 16’sının ‘change’ olduğu kesinleşirken, 6 aracın durumuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, organize bir şekilde evrakta sahtecilik yaparak yaklaşık 25 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde eden şebekenin faaliyetlerini çökertti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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