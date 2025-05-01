Artvin’de Köyde Yangın Faciası: 3 Ev, Samanlık ve Ahır Kül Oldu

Yusufeli’nde Yamaçüstü köyünde çıkan yangın, 3 ev, samanlık ve ahırı kullanılamaz hale getirdi; itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

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Artvin’de Köyde Yangın Faciası: 3 Ev, Samanlık ve Ahır Kül Oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yamaçüstü köyünde, saat 14.00 sıralarında bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki iki ev, bir samanlık ve ahıra sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, Hayrettin İkinci, Sayım İkinci ve Naci Yıldırım’a ait tek katlı ahşap evler, samanlık ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yamaçüstü köyü muhtarı Burhan Aslan, “Mahallemizde büyük bir yangın felaketi yaşadık. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve 3 ev yandı. Çevrede 15 hane daha vardı, Allah korudu. Ekipler hızlıca müdahale etti, yangın söndürüldü ama büyük bir zararımız var,” dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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