Elazığ’da Jandarmadan Yasadışı Balık Nakline Operasyon
Elazığ Hacımehmetli köyünde jandarma devriyesi, M.S.A.’nın av yasağı döneminde 210 kilogram balığı belgesiz naklettiğini tespit etti. Balıklara el konurken, şahsa idari yaptırım uygulandı.
Elazığ’ın Hacımehmetli köyünde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yasadışı balık nakli ortaya çıkarıldı. Devriye esnasında, M.S.A. adlı şahsın Diyarbakır’a 210 kilogram balığı, av yasağı döneminde ve nakil belgesi olmadan taşıdığı belirlendi.
Jandarma ekipleri, balıklara el koyarken, şahsa Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, yasa dışı avcılık ve nakil faaliyetlerine karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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