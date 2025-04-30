Elazığ’da Jandarmadan Yasadışı Balık Nakline Operasyon

Elazığ Hacımehmetli köyünde jandarma devriyesi, M.S.A.’nın av yasağı döneminde 210 kilogram balığı belgesiz naklettiğini tespit etti. Balıklara el konurken, şahsa idari yaptırım uygulandı.

Son Güncelleme:
Elazığ’da Jandarmadan Yasadışı Balık Nakline Operasyon

Elazığ’ın Hacımehmetli köyünde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yasadışı balık nakli ortaya çıkarıldı. Devriye esnasında, M.S.A. adlı şahsın Diyarbakır’a 210 kilogram balığı, av yasağı döneminde ve nakil belgesi olmadan taşıdığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, balıklara el koyarken, şahsa Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, yasa dışı avcılık ve nakil faaliyetlerine karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Adana’da Kaçak Makaron Operasyonu: Tam 5 Milyon TL Değerinde ve 8 Milyon Adet...Adana’da Kaçak Makaron Operasyonu: Tam 5 Milyon TL Değerinde ve 8 Milyon Adet...Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Balık
Son Güncelleme:
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Aksaray’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu Aksaray’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Eskişehir’de 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı Eskişehir’de 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu