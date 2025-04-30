Eskişehir’de 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Eskişehir Jandarma JASAT ekipleri, Odunpazarı’nda hırsızlık ve firar suçlarından 17 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

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Eskişehir’de 17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektif timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde operasyon düzenledi. Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, titiz çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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