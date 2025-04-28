Araç Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Yeni Yılda Rekor Arttı, Bunu Yapan Yandı
2024 yılının ilk 3 ayında trafik cezalarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ceza sayısında yüzde 59’luk bir yükseliş kaydedildi. Yetkililer, artışın özellikle hız ihlalleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) kaynaklı olduğunu belirtti.
Kaynak: Nefes.com.tr
Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 182 bin olan trafik cezası sayısı, bu yıl 8 milyon 224 bin 885'e ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, sadece 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldı. EDS kaynaklı kesilen ceza sayısı ise 1 milyon 992 bin 787 oldu.
2025'TE CEZALARA YÜZDE 44 ZAM
Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yüzde 44 oranında zam yapıldı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere 993 TL, hız sınırını aşanlara ise 2.168 TL ile 9.268 TL arasında ceza uygulanıyor. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara verilen ceza 47.842 TL'ye kadar çıkarken, sahte plaka kullananlara 46.302 TL, alkollü araç kullananlara ise 9.281 TL ile 18.678 TL arasında değişen tutarlarda ceza kesiliyor.
CEZA GELİRLERİ 100 MİLYAR TL'Yİ BULABİLİR
2024 yılında toplam 64 milyar 352 milyon TL tutarında trafik cezası kesildiği belirtilirken, 2025 yılı için hedeflenen ceza geliri 68 milyar TL olarak açıklandı. Ancak yılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı artış, bu hedefin aşılabileceğine işaret ediyor.
Özellikle yaz aylarında ihlallerin artmasıyla birlikte toplam trafik ceza gelirlerinin yıl sonunda 100 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Ceza sayısının ise yıl genelinde 45 milyonu geçebileceği tahmin ediliyor.
YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ YOLDA
Trafik cezalarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Tasarı kapsamında, hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali ve hatalı sollama gibi temel trafik kurallarının ihlalinde cezaların daha da ağırlaştırılması planlanıyor. Ayrıca, aynı tür ihlallerin tekrar edilmesi durumunda cezaların katlanarak artırılması gündemde.