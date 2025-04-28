Araç Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Yeni Yılda Rekor Arttı, Bunu Yapan Yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 182 bin olan trafik cezası sayısı, bu yıl 8 milyon 224 bin 885'e ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, sadece 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldı. EDS kaynaklı kesilen ceza sayısı ise 1 milyon 992 bin 787 oldu.