Üç İlde Tefecilik Operasyonu: 1,25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik ve organize suç operasyonlarında 1 milyar 250 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin:

Vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri,

Teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıkları,

Borcunu ödeyemeyen mağdurlara ait taşınmazlara tehdit ve baskı yoluyla el koydukları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da desteklenen soruşturma kapsamında, şüphelilerin tefecilik ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda; 75 gayrimenkul, 34 araç, 2.478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi