Üç İlde Tefecilik Operasyonu: 1,25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Kondu

Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları borç batağına sürükleyip mallarını gasp eden tefeciler yakalandı. 7 şüpheli tutuklandı, 75 gayrimenkul ve 34 araca el kondu.

Son Güncelleme:
Üç İlde Tefecilik Operasyonu: 1,25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik ve organize suç operasyonlarında 1 milyar 250 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Üç İlde Tefecilik Operasyonu: 1,25 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Kondu - Resim : 1

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin:

Vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri,
Teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıkları,
Borcunu ödeyemeyen mağdurlara ait taşınmazlara tehdit ve baskı yoluyla el koydukları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da desteklenen soruşturma kapsamında, şüphelilerin tefecilik ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda; 75 gayrimenkul, 34 araç, 2.478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gözaltı Operasyon Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı? Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’ İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı 'Fesih ve Silah Bırakma' İddiası
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı? Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?
İsrail Basını Duyurdu! İki Liderin Arası Açıldı: Trump, Netanyahu İle Teması Kesme Kararı Aldı Araları Açıldı: Trump, Netanyahu İle Teması Kesme Kararı Aldı
Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı? Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?