İspanya Başbakanı Sanchez’in ‘İmamoğlu’ Desteğine Cumhurbaşkanı'ndan Tepki: 'Dost Bildiklerimiz...'

81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ev sahipliğinde 25 Mayıs'ta İstanbul’da toplandı. Toplantıda tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunduktan sonra, toplantıya katılan üye ülkelerin siyasi liderleri “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankartlar kaldırdı. Pankart kaldıran liderler arasında Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yer aldı. Sanchez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana durarak pankarta destek verdi.

Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özel, toplantının ardından Bursa'da düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek "Senin 'dostum' dediğin Pedro Sanchez, 'İmamoğlu'na özgürlük' dedi. Görüştüğünü söylediğin o sayılı liderlerin ülkeleri ve insanları, Türkiye’deki bu darbe girişiminden haberdar oldular" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YANIT

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanchez'e sitem etti, Özel'in sözlerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur ancak ruhen ve fiilen münhaldır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel, ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ve bölgeden haberi var ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz, onun yanlışlarını, gaflarını düzeltmekten usandık. Ancak o, bunlara her gün yeni bir yenisini daha eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz. Ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz.

'DOST BİLDİKLERİMİZ...'

Halbuki o dost bildiklerimiz "Nedir bu işin aslı?" diye şahsıma soruyor. Ben de kendilerine anlatıyorum. O da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor. Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini, taaccüple seyrediyoruz. Açık söylüyorum; biz, CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz Sayın Özel'in bir an önce titreyip kendine gelmesidir. Sayın Özel kendisini ne kadar hızlı toparlar, sorumluluklarının farkına ne kadar erken varırsa ülkemiz ve milletimiz için daha hayırlı olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi