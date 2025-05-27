1800 Yıllık Eserin Kopyası! Öğrenciler Yaptı

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları" dersi kapsamında önemli bir kültürel projeye imza attı.

1800 YILLIK ESERİN KOPYASI

Öğrenciler, 2013 yılında Amasya'nın Yavru köyü yakınlarında yürütülen kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 1800 yıllık Roma dönemine ait elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin reprodüksiyonunu yaptı.

Orijinali Amasya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiğin kopyası, kent merkezindeki tarihi Taşhan'da sergilenecek.

180 BİN PARÇA

Proje kapsamında önce müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Ardından yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde çalışma başlatıldı. Amasya ve çevresinden temin edilen siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli doğal taşlardan oluşan 180 bin parça, titizlikle seçilerek mozaik filesine yerleştirildi.







Kaynak: AA