İki Gün Önce Heyelan Olan Erzurum'da İnceleme

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde jeoteknik çalışmalara başladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar başkanlığındaki bilim heyeti, 3 evin ağır hasarlı, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu, bazı yollarda 1-2 metrelik çökmelerin meydana geldiği mahallede incelemelerde bulundu.

AYRINTILI ÖLÇÜM YAPILIYOR

Jeoteknik çalışmalara başlanan bölgenin hava fotoğrafları alınarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümleri yapılıyor.

Mahalle sakinlerini dinleyip taleplerini not alan Tatar, AA muhabirine, Rize'den gelen ekiplerin bölgeden hava fotoğrafları alarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümler yapmaya başladığını, heyelanın gerçek boyutunun bu çalışmalar sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

Bölgenin Türkiye'nin göz bebeği turizm alanlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu: Çok önemli bir şelalelimiz burada. Dolayısıyla bu şelalenin de etrafının güvenli hale getirilmesi son derece önemli. Bütün çabamız bu. Buradan vatandaşlarımızın zarar görmesini engellerken, diğer yandan da turizm anlamında çok daha iyi yere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Şu an tüm kurumları bir araya getirmiş olduk. Bu koordinasyon çok değerli. Bir arada ortak akılla bu probleme çözüm üretmek önemli.

Kaynak: AA