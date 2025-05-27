Papara’nın Kara Kutusu Açıldı! Kiralanan Öğrenci Kartlarıyla Dönen Bahis Çarkı İfşa Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Papara adlı elektronik para kuruluşunun yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferinde kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ahmet Faruk Karslı'ya ait PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere toplamda 10 şirkete, ayrıca lüks yatlar, 5 tekne, 74 araç ve 7 konut ile villaya el konuldu. El konulan şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Papara'ya yapılan bu operasyon kamuoyunun gündemine otururken, platformun yasa dışı bahis ağıyla nasıl ilişkilendirildiğine dair önemli bilgiler de paylaşıldı. TV100 kanalında konuşan Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, özellikle gençlerin ve öğrencilerin maddi sıkıntılarının istismar edildiğini belirtti.

Tosunoğlu, Papara'nın "arkadaşını getir" gibi kampanyalarla kullanıcı sayısını artırmaya çalıştığını, birçok öğrencinin ise 8 bin TL gibi meblağlar karşılığında kartlarını başkalarına kiralayarak farkında olmadan yasa dışı bahis sistemine dahil olduklarını ifade etti.

PAPARA'DAKİ SUÇ AĞI NASIL BÜYÜDÜ?

Devrim Tosunoğlu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu sabah saat 05.00'te, 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Papara ile yasa dışı bahis oynamayı kolaylaştıracak bir yöntem üretiliyor. Papara ile 7/24 bu yapılabiliyor. Bu gençler kumar batağına böyle saplanıyor. Yasa dışı bahis Türkiye’nin kanayan bir yanası. Elektronik para ödeme sistemi bu. Türkiye’de de 15-20 milyar dolar civarında. Bu para yurt dışına gidiyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Son yapılan operasyonlarda sergi masasında mutlaka Papara kartları görülürdü. Çünkü bu sistem üzerinden parayı döndürüyorlar. İlk kez bu kadar büyük bir operasyon düzenlenmiş oldu. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Papara’nın örgüt ele başı Ahmet Faruk Karslı yakalandı. Savcılık da raporunda yasa dışı bahis şirketleriyle Papara’nın örtülü bir anlaşma içerisinde olduğunu ifade ediyor."

'ÖĞRENCİLERİN KARTLARINI KİRALIYORLAR'

"Papara gençleri bu sistemi kullanması için çabalar sarf ediyorlar" diyen Tosunoğlu, "Bu sistemde 13 yaşındaki çocuk bile kart çıkartabiliyor. Yasa dışı bahis için öğrencilerin kartları da 8 bin TL gibi paralarla kiralanıyor ve bu faaliyetler için kullanılıyor. Binlerce kart burada bu yüzden kullanılıyor. Bu yasadışı bahisle ilgili 23 Milyon kişinin içerisinde tek tek kim oynamış kim para transferi yapmış tespit edildi" dedi.

Kaynak: TV100