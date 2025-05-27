AFAD ve Kandilli Art Arda Duyurdu! Bingöl'de Deprem... Dün de Sallanmıştı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Kandilli'ye göre 4.0; AFAD'a göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kiğı dün akşam da 3.9 ile sallanmıştı.

AFAD ve Kandilli Art Arda Duyurdu! Bingöl'de Deprem... Dün de Sallanmıştı

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.51'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre depremin derinliği ise 5 kilometre.

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Öte yandan Bingöl dün akşam saat 20.13'te de 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallanmıştı. Depremi AFAD duyurmuştu.

Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde DepremKandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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