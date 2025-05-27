AFAD ve Kandilli Art Arda Duyurdu! Bingöl'de Deprem... Dün de Sallanmıştı

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.51'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre depremin derinliği ise 5 kilometre.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

Öte yandan Bingöl dün akşam saat 20.13'te de 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallanmıştı. Depremi AFAD duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi