AFAD ve Kandilli Art Arda Duyurdu! Bingöl'de Deprem... Dün de Sallanmıştı
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Kandilli'ye göre 4.0; AFAD'a göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kiğı dün akşam da 3.9 ile sallanmıştı.
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.51'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre depremin derinliği ise 5 kilometre.
Öte yandan Bingöl dün akşam saat 20.13'te de 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallanmıştı. Depremi AFAD duyurmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi