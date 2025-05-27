Sosyal Medyanın Gündemine Oturan Oyun Can Aldı

Sosyal medyada ‘Run it’ olarak bilinen çarpışma oyunu, can aldı. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’ndaki Palmerston North kentinde Ryan Satterhwaite isimli kişi, söz konusu oyunu oynarken hayatını kaybetti.

Tehlikeli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açan oyun sırasında kafasına ağır darbe alan 19 yaşındaki Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin yetkililerden gelen açıklamaya göre, Satterthwaite’in ölümü, trajedi olarak nitelendirilirken, "Bu tarz bir oyun ya da etkinliğe katılmayı düşünen herkesi, ciddi güvenlik ve yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz" denildi.

CEZAİ YAPTIRIM YOK

Söz konusu olayda, cezai bir durum olmadığı kaydedilirken, can kaybının yaşandığı olayda adli tıp soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı. Sekiz kişinin 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarıştığı etkinlikte, iki kişi bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA