Sosyal Medyanın Gündemine Oturan Oyun Can Aldı
Sosyal medyada oldukça popüler hale gelen 'çarpışma' oyununu oynayan genç, hayatını kaybetti. Gencin ölümü için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı açıklandı. Yetkililer bu tarz oyunları oynamayı düşünenlere dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Sosyal medyada ‘Run it’ olarak bilinen çarpışma oyunu, can aldı. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’ndaki Palmerston North kentinde Ryan Satterhwaite isimli kişi, söz konusu oyunu oynarken hayatını kaybetti.
Tehlikeli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açan oyun sırasında kafasına ağır darbe alan 19 yaşındaki Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konuya ilişkin yetkililerden gelen açıklamaya göre, Satterthwaite’in ölümü, trajedi olarak nitelendirilirken, "Bu tarz bir oyun ya da etkinliğe katılmayı düşünen herkesi, ciddi güvenlik ve yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz" denildi.
CEZAİ YAPTIRIM YOK
Söz konusu olayda, cezai bir durum olmadığı kaydedilirken, can kaybının yaşandığı olayda adli tıp soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı. Sekiz kişinin 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarıştığı etkinlikte, iki kişi bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA