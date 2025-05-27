FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Kayseri'de Gözaltına Alındı

Kayseri'de yapılan FETÖ operasyonunda daha önceden FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü da gözaltına alındı.

FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Kayseri'de Gözaltına Alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

6 YIL 3 AY CEZASI VARMIŞ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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