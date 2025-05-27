FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Kayseri'de Gözaltına Alındı
Kayseri'de yapılan FETÖ operasyonunda daha önceden FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü da gözaltına alındı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.
6 YIL 3 AY CEZASI VARMIŞ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA