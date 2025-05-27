Sivas'ın Gözdesinin Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık hasat edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatlıcak mezrasında Nurettin Otyakmaz'a ait arazide şakayık hasadı için program düzenlendi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, burada yaptığı konuşmada, üreticiye teşekkür ederek, bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

HASAT PROGRAMI

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da üretime katkı sağlayan üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Nurettin Otyakmaz'ın kentte yeni ve vizyoner bir adım attığını belirten Yıldız, "4 yıldır süren bu proje 4 dekar alanda başarıyla devam etmektedir. En çok talep edilen beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretimi yapılan şakayık, hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendirmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA