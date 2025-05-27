Sivas'ın Gözdesinin Hasadı Başladı

Sivas'ta bereketli sezon için hazırlıklara başlayan çiftçiler şakayık hasadına başladı.

Son Güncelleme:
Sivas'ın Gözdesinin Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık hasat edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatlıcak mezrasında Nurettin Otyakmaz'a ait arazide şakayık hasadı için program düzenlendi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, burada yaptığı konuşmada, üreticiye teşekkür ederek, bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

HASAT PROGRAMI

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da üretime katkı sağlayan üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Nurettin Otyakmaz'ın kentte yeni ve vizyoner bir adım attığını belirten Yıldız, "4 yıldır süren bu proje 4 dekar alanda başarıyla devam etmektedir. En çok talep edilen beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretimi yapılan şakayık, hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendirmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Gündelik Yapılan Alışkanlık Demans Riskini Artırıyor: Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı Gündelik Yapılan Alışkanlık Demans Riskini Artırıyor: Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı
Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor
İki Gün Önce Heyelan Olan Erzurum'da İnceleme İki Gün Önce Heyelan Olan Erzurum'da İnceleme
1800 Yıllık Eserin Kopyası! Öğrenciler Yaptı 1800 Yıllık Eserin Kopyası! Öğrenciler Yaptı
Fahrettin Altun, Bakanlık Basın Müşavirleriyle Bir Araya Geldi Fahrettin Altun, Bakanlık Basın Müşavirleriyle Bir Araya Geldi
FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Kayseri'de Gözaltına Alındı FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Kayseri'de Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor İnternetten Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor