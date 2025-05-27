Özel’in ‘Ahtapot’ İfşasına Fatihli Vatandaşlardan Destek: 'Onlar da Silivri'ye Gitsin!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine karşılık olarak, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, 'ahapot'u açıkladı, AKP'li belediyelerdeki usulsüzlükleri ifşa etti. Özel, "Ahtapotun kollarını arıyorsan, işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi, kafaya yakın, kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama ben Tayyip Bey'in esas ahtapotunu göstereyim, bakın. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda, beşli çete dediğin kırk haramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. Kırk haramiler, ahtapotun elinde" ifadelerini kullandı.

FATİHLİLERDEN 'ADALET ÇAĞRISI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Fatih Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu AKP'li belediyelere yönelik açıklamalarını değerlendiren vatandaşlar duydukları rahatsızlığı dile getirerek, adalet çağrısında bulundu. 68 senedir Fatih semtinde yaşayan Ahmet Arif Dağcı, "Çocuklar için açılan kurum, otel olarak işletiliyor. Üzücü bir durum. Yapılan haksızlıklar, suçlar örtbas edilerek Ekrem İmamoğlu’nu suçlu duruma düşürüyorlar. Büyük üzüntü duyuyoruz ve şikayetçiyiz. Yedikule ve Samatya esnafını yok ettiler, bunu bilinçli yaptılar. Esnafımızın yeniden kalkındırılmasını belediyeden talep ediyoruz. Halkımız fakirleştirildi. Yedikule, Samatya, Kazlıçeşme’de sanayi vardı, şimdi hiçbir şey kalmadı. Kalanlar da kaçak sayılıyor, yıkım kararı alındı. Sadece zenginlere, gökdelenlere yer ayırdılar. Biz sanayimizi geri istiyoruz” ifadesini kullandı.

'ONLAR DA SİLİVRİ'YE GİTSİN'

Şentürk Şit ise hukuk vurgusu yaparak, "Eğer hukuk varsa tüm belediyelere nasıl işliyorsa Fatih Belediyesi için de işlesin. Hukuksuzluk varsa, nasıl bazı insanlar Silivri’ye gidiyorsa onlar da gitsin. Suçları yoksa kanıtlasınlar. Biz burada yaşayan halkız, adalet istiyoruz” dedi.

'MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI HAZIRLAR'

Yaklaşık 40 yıldır Yedikule’de yaşadığını belirten Şenol Karasu ise yaşananları “Minareyi çalan kılıfını hazırlar" atasözüyle değerlendirdi. "Bu ülkede iktidar olan belediyeler Sözen döneminden bu yana benzer uygulamalara imza attı. Şimdi ise seçilmişlerin üzerine baskı kuruluyor. Bu, çocukların annelerinden, dedelerin torunlarından ayrılmasına kadar gidiyor. Adalet herkese lazım; bugün CHP’lilere, yarın AK Partililere… Yedikule’nin çehresi 40 yılda değişmedi. Tren istasyonları yıllarca boş tutuldu, sonra TOKİ ev yaptı. Şimdi oralarda elitler oturuyor. Nostalji treni sanki yeniymiş gibi açıldı ama o tren zaten 1960’lardan beri kullanılıyordu” ifadesini kullandı.

Bayram Dönmez de bölgede yeniden yapılanma ihtiyacına dikkati çekerek, “Yedikule’nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Süreç içerisinde çalışacak arkadaşların burayı tekrar dizayn etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA