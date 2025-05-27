Esendere Gümrük Kapısı'nda Memura Saldırı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kınama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda görevli bir gümrük muhafaza memuruna saldırıda bulunuldu. aralı memurun tedavi altına alındığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı kınandı.

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Esendere Gümrük Kapısı'nda Memura Saldırı! Ticaret Bakanlığı'ndan Kınama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda görevli bir gümrük muhafaza memuru, saldırıya uğradı. Yaralı memurun hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza memuruna yönelik yapılan saldırı kınadı. Açıklamada yapılan eylemin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 2025 tarihinde Esendere Gümrük Kapımızda görevini icra ederken hain bir saldırıya uğrayan Gümrük Muhafaza memurumuza yönelik menfur eylemi Ticaret Bakanlığı olarak en güçlü şekilde kınıyoruz. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla yürüten Gümrük Muhafaza personelimizin her zaman yanında olmaya devam edecek; saldırının failleri hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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