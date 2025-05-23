Kardeş Değil Sanki Düşman! Evden Çıkarmak İçin Hiltiyle Tavanı Deldi

İstanbul’da babadan kalan 5 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Bekir Özdemir, miras kavgası yüzünden kardeşi Ali Özdemir'in hedefi oldu. Daha önce birçok kez sözlü tartışma yaşayan iki kardeş arasındaki gerilim, bu kez çatıda hiltiyle tavan delme boyutuna ulaştı. Evde bulunan anne Semra Özdemir ve iki küçük çocuğu korku dolu anlar yaşarken, olay aile bireylerinin can güvenliğini tehdit eden bir hale dönüştü.

TAVANI DELDİ

İddiaya göre, binanın çatı katına çıkan Ali Özdemir, ağabeyinin yaşadığı dairenin tavanını hiltiyle delmeye başladı. Gürültüyle uyanan küçük çocuklar, neye uğradıklarını şaşırarak dışarı fırladı. O anları anlatan anne Semra Özdemir, "Bir anda tavanımıza delikler açmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip dışarı kaçtı" dedi.

MERDİVENDEN İTTİ

Tavana zarar verilmesine tepki göstermek için yukarı çıkan Semra Özdemir, Ali Özdemir ve eşiyle yaşadığı sözlü tartışma sırasında merdivenlerden itildi. Dizinden yaralanan kadın, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tutanak tuttu, şikayet alındı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Yaşananlar sonrası konuşan Bekir Özdemir, kardeşinin evi tek başına sahiplenmek istediğini ve sürekli huzursuzluk çıkardığını belirterek, "Babamdan kalan evde yıllardır oturuyorum. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok yaşadı. Can güvenliğimiz yok" sözleriyle durumun ciddiyetini anlattı.

Aile bireylerinin yaşadığı bu şiddet dolu miras kavgası, adli sürece taşındı. Bekir Özdemir, kardeşi hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: İHA