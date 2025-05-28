İstanbul'da IŞİD Baskını: Dikkat Çeken Almanya Detayı

İstanbul'da IŞİD bağlantılı faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evlerinde çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin Almanya'daki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlendi.

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İstanbul'da IŞİD Baskını: Dikkat Çeken Almanya Detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda kritik bir operasyona imza attı. Örgüt propagandası yaptığı ve internet tabanlı şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgüt mensuplarıyla temas kurduğu belirlenen iki şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ALMANYA BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin Almanya'da daha önce IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan bazı şahıslarla bağlantılı olduklarını tespit etti. Söz konusu irtibatların, örgüt içinde aktif bir iletişim ağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

İstanbul'da IŞİD Baskını: Dikkat Çeken Almanya Detayı - Resim : 1

EVLERDEN YASAKLI YAYINLAR VE DİJİTAL DELİLLER ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerik taşıyan belgeler ve hakkında toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar bulundu. Bu materyallerin, örgüt içi haberleşme, propaganda ve ideolojik eğitim amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

SORGULAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şahısların İstanbul Emniyeti'ndeki sorguları devam ederken, güvenlik kaynakları operasyonun devamı gelebileceğini ve elde edilen dijital delillerin başka kişilere uzanabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: DHA

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