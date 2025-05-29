İsrail'den Batı Şeria'ya Saldırı: Bir Filistinli Öldürüldü

Filistin Kızılayı, yazılı bir açıklama yaparak işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya'nın doğusundaki Cit beldesinde İsrail güçlerince öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin ekipler tarafından teslim alındığını bildirdi. Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Diğer yandan İsrail askerlerinin Kalkilya'nın Cit beldesinde Filistinli Cessim es-Sidde’yi de evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldığı aktarıldı.

BASKINLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA