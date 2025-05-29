Gazze Mahkemesi'nden Flaş 'İsrail' Açıklaması

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 26 Mayıs'ta başlayan Gazze Mahkemesi girişimi oturumlarının ardından mahkeme üyeleri Saraybosna Bildirisini kamuoyuna açıkladı.

Bildiriyi Gazze Mahkemesi girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green okudu. Okunan bildiride mahkeme üyelerinin bir araya gelerek, Filistin'de süren soykırıma karşı ortak ahlaki öfkenin ilan edildiği, Filistin halkıyla dayanışmanın ifade edildiği ve soykırımı durdurmak, failleri ve bu suça ortak olanları hesap vermeye zorlamak için birlikte çalışma taahhüdü verildiği ifade edildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

'KESİN BİR DİLLE KINIYORUZ'

İsrail hükümetinin, soykırım suçu işlemesini, on yıllardır süregelen politikalarını, yerleşimci sömürgecilik, etnik-üstüncülük, apartheid, ırk ayrımı, zulüm, yasa dışı yerleşimleri, geri dönüş hakkının reddi, toplu cezalandırma, gözaltı, eziyet, insanlık dışı muamele ve cezalandırma, yargısız infazlar, sistematik cinsel şiddet, yıkımlar, zorla yerinden etme ve sınır dışı edilme, etnik temizlik, zorunlu demografik değişiklik, açlığa mahkum etme, tüm ekonomik ve sosyal hakların sistematik olarak reddi ve imha politikalarını kesin bir dille kınıyoruz.

'UTANÇ VERİCİ'

Filistin halkının, yabancı işgale, sömürge egemenliğine, apartheid rejimine; ırkçı bir rejim tarafından boyunduruk altına alınmaya ve saldırganlığa karşı, uluslararası hukukta tanındığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından teyit edildiği şekilde, silahlı mücadele de dahil direnme hakkını tanıyoruz.

İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını, insanlığa karşı suçlarını, soykırımda hükümetlerin devam eden suç ortaklığını ve birçok medya kuruluşunun soykırımı örtbas etme, Filistinlilerin insandan sayılmaması ve Filistin karşıtı ırkçılığı, savaş suçlarını ve soykırımı körükleyen propaganda yayma konusundaki utanç verici rolünü kınıyoruz.

'BİR HAK OLDUĞUNU HATIRLATIYORUZ'

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının, 'jus cogens' ve 'erga omnes' (istisnaya tabi olmayan ve tüm devletler için bağlayıcı evrensel kural) nitelikte olduğunu, tartışmaya açık olmadığını, aksine apaçık ve temel bir hak olduğunu hatırlatıyoruz.

'İSRAİL YARGILANMALI'

İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı. İsrail mutlaka yargılanmalı. Soykırıma taraf olan herkesin yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. İsrail'in suçları işleyen tarafları, bu emirlere uyulması ve kişilerin yakalanması ile ilgili adımları atmaya davet ediyoruz.

'PES ETMEYECEĞİZ'

Eylül ayında alınan kararlara uyulmasını istiyoruz. Filistin'de tehlikeli bir uçuruma doğru gidiyoruz. Son 9 aydaki olaylar son derece vahim. Vicdanı olan herkese bir sorumluluk düşüyor. Filistinlilerin hayatları tehlikede. Pes etmeyeceğiz.

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Kaynak: AA