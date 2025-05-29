Kanada’da Felaket Alarmı! 15 Gündür Sürüyor, Olağanüstü Hal Sonrası Acil Durum İlan Edildi... 18 Bine Yakın Kişi İçin Tahliye Kararı

Kanada'nın Manitoba eyaletinde 16 Mayıs’ta başlayan 2 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları sonrasında olağanüstü hal ilan eden hükümet alarma geçti.

Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, eyalet çapında acil durum ilan edildiğini duyurarak, 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini aktaran Kinew, ‘Manitoba hükümeti, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti’ dedi.

BÜYÜK KISMI YERLİ HALK

Eyaletteki yerli halkını temsil eden "Manitoba Keewatinowi Okimakanak" adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişilerin büyük kısmının yerli halktan oluştuğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell Eyalet Parkı'Nda orman yangını çıkmış, iki kişi hayatını kaybetmişti. Yangının devam etmesi sonrasında bölgeden tahliyelerin başlaması için olağanüstü hal kararı ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell Eyalet Parkı'nda acil durum ilan etmişti.

Kaynak: DHA