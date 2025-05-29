Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırı nedeniyle İsrail'e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, saldırıyı "vahşi terör" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma daha güçlü bir tepki çağrısında bulundu.

Altun açıklamasında, "Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren Siyonist İsrail yönetimi, yardım gönüllülerine de bomba yağdırıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan gönüllülerin hedef alındığını belirten Altun, saldırıda hayatını kaybeden yardım çalışanlarına rahmet, İHH İnsani Yardım Vakfı'na başsağlığı diledi.

Türkiye'nin bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını vurgulayan Altun, "Akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA