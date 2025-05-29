Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de insani yardım gönüllülerine yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluların cezalandırılması için tüm diplomatik gücünü kullanacağını vurguladı.

Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırı nedeniyle İsrail'e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, saldırıyı "vahşi terör" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma daha güçlü bir tepki çağrısında bulundu.

Altun açıklamasında, "Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren Siyonist İsrail yönetimi, yardım gönüllülerine de bomba yağdırıyor" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki - Resim : 1

Gazze'ye bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan gönüllülerin hedef alındığını belirten Altun, saldırıda hayatını kaybeden yardım çalışanlarına rahmet, İHH İnsani Yardım Vakfı'na başsağlığı diledi.

Türkiye'nin bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını vurgulayan Altun, "Akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '27 Mayıs Darbesi' PaylaşımıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '27 Mayıs Darbesi' PaylaşımıGüncel

Fahrettin Altun, Bakanlık Basın Müşavirleriyle Bir Araya GeldiFahrettin Altun, Bakanlık Basın Müşavirleriyle Bir Araya GeldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Fahrettin Altun İsrail
Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat! Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat!
Bahçenizde ve Balkonunuzda Mis Gibi Bir Rüya: Muhteşem Kokular Yayan 7 Etkileyici Çiçek Bahçenizde ve Balkonunuzda Mis Gibi Bir Rüya: Muhteşem Kokular Yayan 7 Etkileyici Çiçek
Vize Başvurusu Yapacaklar Dikkat! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil... VFS Global'den Kritik Açıklama Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil... VFS Global'den Kritik Açıklama
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı
Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın Ünlü Deodorant Markasında Skandal