Vize Başvurusu Yapacaklar Dikkat! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil... VFS Global'den Kritik Açıklama

Uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global basın toplantısı düzenledi. Vze yazılımlarına önlem aldıklarını söyleyen Aslantürk, "IP sınırlaması getirdik. VPN kullanılsa bile Türkiye’deki randevuları almaya çalışıyoruz. Türkiye’de online başvuru açılmasıyla ilgili bir saat bilgisi veremiyoruz" dedi.

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Vize Başvurusu Yapacaklar Dikkat! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil... VFS Global'den Kritik Açıklama

Uluslararası seyahatler için vize işlemlerini kolaylaştıran VFS barking Global, son dönemde aracı kuruluşlarla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, vize süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aslantürk, VFS Global’in vize değerlendirme süreçlerinde herhangi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan, ön vize başvuru merkeziyiz” dedi. Kurumun, başvuru sahiplerinin belgelerini konsolosluklara iletmekle görevli olduğunu ve vize kararlarının tamamen ilgili ülkelerin büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından alındığını belirtti.

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