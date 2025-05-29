CHP’li Burhanettin Bulut’ta Taksim’deki Gözaltılara Tepki: 'Gezi Unutturulamaz, Teslim Alınamaz'

Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan gençler gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gençlerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'GEZİ SUSTURULAMAZ'

Bulut şunları söyledi: İktidarın, Gezi’nin sadece hatırasından bile ödü kopuyor! 12 yıl geçti, ama korkuları dinmedi. Gezi’nin sembollerinden ‘Duran Adam’ eylemini yapan 21 genç gözaltına alındı. Çünkü onlar da biliyor: Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz! Gezi onurumuzdur!

İktidarın, Gezi’nin sadece hatırasından bile ödü kopuyor!

12 yıl geçti, ama korkuları dinmedi.

Gezi’nin sembollerinden ‘Duran Adam’ eylemini yapan 21 genç gözaltına alındı.

Çünkü onlar da biliyor:

Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz! Gezi onurumuzdur! pic.twitter.com/m8zNANk6cs — Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 29, 2025

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde, saatlerinde Taksim’de durma eylemi gerçekleştiren gençler gözaltına alınarak Vatan Emniyeti’ne gönderilmişti.

'SADECE DURDULAR'

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: 19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz.