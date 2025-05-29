CHP’li Burhanettin Bulut’ta Taksim’deki Gözaltılara Tepki: 'Gezi Unutturulamaz, Teslim Alınamaz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Taksim'de "Duran Adam" eylemi yapan 21 gencin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bulut ‘Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz. Gezi onurumuzdur’ dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
CHP’li Burhanettin Bulut’ta Taksim’deki Gözaltılara Tepki: 'Gezi Unutturulamaz, Teslim Alınamaz'

Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan gençler gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gençlerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP’li Burhanettin Bulut’ta Taksim’deki Gözaltılara Tepki: 'Gezi Unutturulamaz, Teslim Alınamaz' - Resim : 1

'GEZİ SUSTURULAMAZ'

Bulut şunları söyledi: İktidarın, Gezi’nin sadece hatırasından bile ödü kopuyor! 12 yıl geçti, ama korkuları dinmedi. Gezi’nin sembollerinden ‘Duran Adam’ eylemini yapan 21 genç gözaltına alındı. Çünkü onlar da biliyor: Gezi susturulamaz, unutturulamaz, teslim alınamaz! Gezi onurumuzdur!

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde, saatlerinde Taksim’de durma eylemi gerçekleştiren gençler gözaltına alınarak Vatan Emniyeti’ne gönderilmişti.

CHP’li Burhanettin Bulut’ta Taksim’deki Gözaltılara Tepki: 'Gezi Unutturulamaz, Teslim Alınamaz' - Resim : 2

'SADECE DURDULAR'

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: 19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz.

Taksim'de Gezi'nin Yıldönümünde 'Duran Adam' Eylemi! 18 Genç Gözaltına AlındıTaksim'de Gezi'nin Yıldönümünde 'Duran Adam' Eylemi! 18 Genç Gözaltına AlındıGüncel

Etiketler
Taksim Burhanettin Bulut
Son Güncelleme:
Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Başkanvekili Belli Oldu
Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız
Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı
Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın Ünlü Deodorant Markasında Skandal