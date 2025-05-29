Kalyon ile Suriye Arasında Dikkat Çeken Anlaşma

Kalyon Holding, Cengiz Holding, Katar merkezli UCC ve ABD’li Power International, Suriye’de toplam 7 milyar dolarlık dev bir enerji yatırımı için stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Suriye Enerji Bakanlığı ile dört ülkenin şirketleri arasında tarihi bir mutabakat sağlandı. Projeyle Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşası, elektrik arz güvenliğinin sağlanması ve bölgesel kalkınmaya katkı hedefleniyor.

İKİ YIL İÇİNDE DEVREYE ALINMASI HEDEFLENİYOR

Anlaşma kapsamında, Kalyon Holding’in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Suriye’nin Traifawi, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4.000 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralleri, ayrıca Wedian Alrabee bölgesinde 1.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek. Projeye konu olan santrallerin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor. Doğal gaz santrallerinin üç yıl içerisinde tamamlanması, güneş enerjisi santralinin ise yaklaşık iki yıl içinde devreye alınması hedefleniyor.

Bu büyük ölçekli yatırım, yalnızca Suriye’nin enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ve bölgesel kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sağlayacak. Toplamda 5.000 MW kurulu güce sahip santrallerin tamamlanmasıyla birlikte, yıllık yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Bu sayede; Suriye’nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.

'ENERJİ SEKTÖRÜNDE TARİHİ BİR AN'

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün, Suriye'deki enerji ve elektrik sektöründe bir dönüm noktasını temsil eden tarihi bir ana tanıklık ediyoruz; bu önemli sektördeki harap olmuş altyapıyı yeniden inşa ediyoruz. Bu mutabakat, enerji sektöründe bölgesel iş birliğini ve entegrasyonu güçlendiriyor, temiz ve yenilenebilir enerji projelerini teşvik etmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda; bu önemli projede yer alan her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz” dedi.

'ABD YÖNETİMİNİN TÜM ÇABALARI...'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack imza töreninde yaptığı konuşmasında “Bu anlar sık ​​sık yaşanmaz ve ABD yönetiminin tüm çabaları yeni Suriye hükümetinin çıkarınadır. Başkan Donald Trump, 13 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönünde cesur bir karar aldı. Başkan Trump'ın selamlarını iletiyorum ve Suriye hükümetini destekleme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ediyorum. Dört ülkenin bayrağının yan yana dalgalanıyor olması bizim için çok kıymetli.” dedi.

SURİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLANACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise şöyle konuştu:

“Yerli ve milli bir şirket olan Kalyon Holding olarak, 81 yılda edindiğimiz birikimi ve deneyimi, nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve teknoloji gücümüzle harmanlayarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama ve uluslararası alanda gururla temsil etme gayretinde olduk. Bu anlamda; ülkemizde ve uluslararası alanda ses getiren birçok mega projeye imza attık.

'3 YILDA 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM PLANLIYORUZ'

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla; ülkemizde yerli ve yenilenebilir enerji üretimini destekleyerek, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ve dünyanın yeşil dönüşümüne ciddi katkılar sağladık. Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES’i, tam entegre üretim yapısıyla Avrupa’da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden olan Kalyon PV’yi ülkemize kazandırdık. Yenilenebilir enerjide bugüne kadar 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda ise 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.

Romanya’daki yatırımlarımızın ardından, şimdi de komşu ülke Suriye’de, değerli iş ortaklarımızla birlikte böylesine kapsamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahip olduğumuz mühendislik gücümüz, yönetim tecrübemiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla Suriye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, bölgesel kalkınmaya ve istikrara destek olacağına inanıyor, tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi