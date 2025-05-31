Hamas'tan ABD'nin Ateşkes Önerisine Yanıt

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren yoğun hava ve kara saldırıları, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve büyük bir insani felakete yol açtı. Yoğun bombardıman altında kalan bölgelerde altyapı tamamen çökerken, hastaneler, okullar ve mülteci kampları da hedef oldu. Elektrik, su ve temel sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze'de, siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'de aylar süren çatışmaların ardından diplomasi yeniden devrede. Hamas, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu yeni ateşkes önerisine resmi yanıtını arabulucular aracılığıyla iletti. Hareket tarafından yapılan açıklamada, "halkın yaşadığı acılar karşısında duyulan yüksek sorumluluk bilinciyle" hareket edildiği vurgulandı.

Hamas'ın ilettiği yanıtın temelinde üç başlık yer alıyor: kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Filistin halkına kesintisiz insani yardımın ulaşması.

Açıklamada, bu unsurların sadece Hamas'ın değil, tüm Filistin halkının temel talepleri olduğu vurgulandı.

Hamas ayrıca, öneri kapsamında ellerinde bulunan on esiri serbest bırakacağını, bununla birlikte on sekiz cenazenin de teslim edileceğini duyurdu. Bu adım karşılığında, İsrail'in de belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması öngörülüyor.

'TEMASLARA DEVAM'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Hamas'a iletilen önerinin, İsrail tarafından da onaylandığı belirtilmişti. Leavitt, görüşmelerin sürdüğünü ve diplomatik temasların aktif biçimde devam ettiğini ifade etti.

'ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ'

Hamas, cevabın hazırlanma sürecinde "ulusal istişare turu" gerçekleştirdiklerini ve tüm kararların halkın yararına alındığını kaydetti. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızın çıkarlarını, can güvenliğini ve temel insani ihtiyaçlarını önceledik" denildi.

Kaynak: AA