Özcan Deniz Ailesini Sildi! 'Maddi Manevi Zarar Veriyorlar'

Geçen sezonun reyting rekortmeni dizisi "Kızıl Goncalar"ın yıldızı Özcan Deniz'in menajerliğini uzun yıllardır ağabeyi Ercan Deniz üstleniyordu. Geçmişte ağabeyinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle birçok kez maddi kayıp yaşayan Deniz, bir süre önce Ercan Deniz'le tamamen yollarını ayırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ağabeyiyle sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı. Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…”

'KURDUĞUNU AİLE DOĞDUĞUNUZDAN ÖNEMLİDİR'

Ayrıca Ercan Deniz geçen günlerde son eşi ve oğluyla “Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir” sözleriyle yeni bir paylaşım daha yaptı. Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nın “Ahdım Olsun” şarkısı eşliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.