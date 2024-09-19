Detoksta Başarılı Olamadı! Dilan Polat'tan Yeni Sosyal Medya Kararı

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat dokuz ay önce, Engin Polat ise bir ay önce tahliye edildi. Dilan Polat tahliyesi sonrası eşini ziyaret etmiş ve Engin Polat'ın Dilan Polat'ı sosyal medya konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Dilan Polat sosyal medyadan uzak kalamadı.

Takipçileriyle dertleşen Polat, istese de çok fazla uyuyamadığını, gece bazen 3'te, bazen 5'te isteği dışında uyandığını söyledi. Hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Polat, toplam sekiz tane ilaç kullandığını belirtti. Polat, bir dönem antidepresanı bırakmak için çaba gösterdiğini, ancak şu an bunu denemek için doğru zaman olmadığını da söyledi.

700 bine yakın takipçisi olan Dilan Polat, kendisine gelen eleştirilerden de şikayetçi. Bu nedenle artık hesabını gizleyeceğini açıkladı. Çok özel bir takipçi kitlesi olduğunu belirten Polat, takipçilerinin kendisine yeteceğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem