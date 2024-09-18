Altın Tozlu Türk Kahvesi İçen Dilan Polat: Cezaevindeki Çok Farklıydı

Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan, 10 ay hapis yattıktan sonra tedavi olan Dilan Polat, cezaevindeki süreçlere ilişkin takipçileriyle ‘dertleşmeye’ devam ederken, ilginç ifadelere imza attı.

3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın tutuksuz yargılanmalarına karar verilirken, Dilan Polat, sosyal medya fenomenliğine de geri döndü. Art arda paylaşımlarda bulunan Polat, bu kez cezaevindeki kahve deneyimini anlattı.

Polat, konuya ilişkin konuşurken, “Cezaevindeki kahve çok farklıydı. Türk kahvesi yoktu. Bardağın içine toz döküyorsun, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun, kahve oluyor” ifadelerini kullandı.

ALTIN TOZLU KAHVE İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dilan Polat, cezaevine girmeden önce altın tozlu kahve içmesiyle gündeme gelmişti.

Polat, açıklamasında, “Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret’e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bit tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen" demişti.

Polat, kara para aklama iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte, içtiği kahvedeki altın tozunun sahte olduğunu savunmuştu.