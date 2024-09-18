Ölümden Dönmüştü, Ali Sabancı Felaketi İlk Kez Anlattı: Herkes Hayatta Mı?

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı 11'inci olağan toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk konuşmacı olarak, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı katıldı.

Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçiren, aylarca hastanede tedavi gören Ali Sabancı, kazayla ilgili ilk kez konuştu.

'EŞİMİN SURATI PARÇALANDI'

Kazada ölümden dönen Ali Sabancı, olayı şu sözlerle anlattı:

"Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu, 2 ekip vardı büyük teknede çalışan... Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah, rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum.

'HERKES HAYATTA MI?'

9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocukları, Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirilmişti.

Kaynak: DHA