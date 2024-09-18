Osmaniye'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 11 Yaralı

Osmaniye'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 11 öğrenci yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 11 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı minibüs ile Emine D. yönetimindeki 01 EGG 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik direğine çarptı. Servisteki 11 öğrenci hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bir başka aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Osmaniye Trafik kazası
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