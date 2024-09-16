Dilan Polat'ın Sosyal Medya Sessizliği Uzun Sürmedi: İşte O Paylaşım

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edildi.

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz" olmuştu.

Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini belirterek, "Ailemle bir arada olacağım" demişti.

KISA SÜRDÜ

Sosyal medyada her paylaştığı olay olan Dilan Polat'a eşi Engin Polat'ın da paylaşım yapmayı yasakladığı aktarılmıştı. Ancak Dilan Polat'ın sosyal medya sessizliği uzun sürmedi.

Dilan Polat bugün eşi Engin Polat ile gölgelerinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BİR PAYLAŞIM DA 'KARA KUTU' MISTIK'TAN

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak anılan ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kara kutu Mıstık'ın kendisini paylaştığı bir hikayede Dilan Polat'ın arkasından geçtiği görüldü.

Mustafa Özalp aynı zamanda Polat çiftinin yer aldığı bir fotoğrafı da gönderi olarak paylaşarak, "Dostlar meclisi" notunu düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem