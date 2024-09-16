MSB: Kuzey Irak'ta 6 Terörist Etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 4 ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA