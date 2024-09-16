10 Yaşındaki Çocuk Traktörün Römorkundan Düştü

Adıyaman'da seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 10 yaşındaki Muhammet Baran Yalçın yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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10 Yaşındaki Çocuk Traktörün Römorkundan Düştü

Adıyaman’da seyir halindeki traktörün römorkundan düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Karaali Küme evleri yakınlarında seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan Muhammet Baran Yalçın (10), bir anlık dengesini kaybederek römorktan yola düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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