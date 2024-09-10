Tahliye Edildikten Sonra Kolları Sıvadılar! 'Dilan Polat Bonusu' Dolandırıcılarına Dikkat

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' suçlamalarıyla 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişlerdi. Polat çiftinin tahliyesi sonrası dolandırıcılar harekete geçti. Sanal bahis sitesi dolandırıcıları, "Dilan Polat Bonusu" başlıklı mesajlar atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle vatandaşları hedef aldı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması bunun tüm basında ve sosyal medyada sürekli yer alması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Polat çiftinin adını kullanarak 'oltalama saldırı' yapmaya başladılar" dedi.

'DİLAN POLAT BONUSU'

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda 10 ayın ardından tahliye oldu. Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada; geçtiğimiz cuma günü ara kararın açıklanmasıyla tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. Hem ulusal medyada hem de sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelen tahliyelerin ardından dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere "Dilan Polat Bonusu" başlıklı mesajlar atmaya başladı. Bahis siteleri adına gelen bu mesajlarda "200 tl bonus 50 TL yatırım yap, hiçbir şey olmamış gibi 500 TL çekim talebinde bulun" yazıyor.

'DOLANDIRICILARIN İŞTAHI KABARDI'

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması, bunun tüm basında ve sosyal medyada sürekli yer alması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Polat çiftinin adını kullanarak 'oltalama saldırı' yapmaya başladılar. Oltalama saldırısının özünde oltanın ucuna takılan çok kıymetli bir yem olması var ve tüm vatandaşlara, telefon araması, sponsorlu reklam, mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen linkler ve SMS gibi her türlü platformdan gönderilen, linkler ve SMS olabilir. Polat çiftinin tahliye olmasının şerefine çok kıymetli bir fırsat sunuyormuş gibi içerisinde linkler olan ve linklerin nereye çıktığı belli olmayan mesajlar gönderilmeye başlandı. Oltalama saldırılarının özünde size bu linki tıklatmak var ve Polat çiftinin gündem de olmasına vatandaşların dikkatini çekerek o linkle tıklamalarına neden olabiliyor" dedi.

'VATANDAŞ KREDİ BORÇLUSU HLİNE GETİRİLİYOR'

Demircan, "Tüm kişisel verilerimizi kötü niyetli kişilerin eline verebiliriz. Bu kişisel verilerimiz, linke tıklandığında bilgileri doldurularak fırsattan yararlanabilirsiniz şeklinde ekran olarak karşımıza çıkıyor. Linke adımız, soyadımız, T.C kimlik numaramız gibi güncel adresimiz, çoğu zaman çoluğumuzun çocuğumuzun ismine varana kadar birçok bilgiyi talep ediyorlar. Talep edilen bilgiler aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerinin bulunduğu veri tabanına aktarılıyor. Kişisel verilerimizi kaybediyor olabiliriz. Bu fırsattan yararlanmak için bir hesap numarası tanımlanmak gerekiyor ya da çok cüzi bir miktar da olsa para yüklemeniz gerekiyor şeklinde mesajlarda çıkabiliyor. Bankacılık uygulamalarının ekranlarına benzeyen ekranlar karşımıza çıkıyor. Vatandaş dolandırıcıların gönderdiği linki fırsat olup tıklarsa ve banka ya da kredi kartı bilgilerini girerse tüm parayı alıp boşaltabilirler. Bunun yanında hızlı krediye doğrudan başvurarak doğrudan bir de kredi borçlusu haline vatandaş getiriliyor olabilir" şeklinde konuştu.

'ÖZEL GÜNLER TERCİH EDİLİYOR'

Oltalama saldırılarının her dönem karşımıza çıktığını söyleyen Demircan, "Özellikle anneler günü, sevgililer günü, bayramlar gibi özel günleri tercih ediyorlar. Bunun yanında gündemi teşkil eden çok özel konular olduğu zaman; örneğin Polatlar çiftinin de tahliye olması gibi maalesef isimler kullanılıyor. Burada vatandaşların çok uyanık olmaları gerekiyor. Burada linkler tıklandığı zaman telefonun tüm kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi bir risk mevcut. Bu şekilde telefonu uzaktan erişim de sağlanabiliyor. Vatandaşlar bu tarz mesajlar geldiğinde kesinlikle dikkate almamalı ve dikkate almadan silmeli. Linklere tıklanıyor olması tüm kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine, dolandırıcılar tarafından banka hesapların boşaltılmasına, kredi borçlusu olmasına varacak büyük sonuçlara neden olabilir" dedi.

Kaynak: DHA