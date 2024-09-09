Engin Polat'ın Tahliyesine Yapılan İtiraza Ret

Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine yapılan itiraz, karara bağlandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu sanıklar geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı.

Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYELERİNE İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyelerine itiraz etmişti.

Başsavcılık, sanıklar lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişiklik bulunmadığını belirterek, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruduğunu savunmuştu.

İtiraz dilekçesinde, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz edilmişti.

Tahliye kararını veren mahkeme başsavcılığın itirazını reddetmişti.

Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.