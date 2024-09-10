MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül tarihinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kökcü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Kaynak: İHA