Silah Sesi Duyuldu, Gerçek Ortaya Çıktı

Denizli'de vatandaşların duyduğu silah sesi gerçeği ortaya çıkardı. Sesi araştıran vatandaşlar, iki çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Silah Sesi Duyuldu, Gerçek Ortaya Çıktı

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı, yaşadığı mahallesinin kırsal bölgesinde yanında getirdiği av tüfeği ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönde yaptıkları araştırmada Mehmet Kaşıkçı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşıkçı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kaşıkçı kendi köyü olan Bozkurt İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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