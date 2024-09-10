İzmir İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, bu geceden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda, bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İzmir İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ilçelerinde (Menderes, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar ve Bayındır) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde su hortumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışın yarın saat 10.00 sıralarında etkisini kaybedeceği bildirildi.

İzmir İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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