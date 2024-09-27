Müge Anlı'da Tepki Çeken Anlar! Demet Akalın da Dahil Oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzen bir haber geldi. Çorum'da 5 gün önce kaybolan Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu. Acı haberi duyuran Müge Anlı, Şeker'in cansız bedeninin İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta bulunduğunu belirtti.

Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgili olduğunu düşünüyorlardı.

Müge Anlı'nın programına katılan Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları sosyal medyada tepki çekti. Bu tepkilerden biri de Demet Akalın'a aitti.

Demet Akalın yaptığı paylaşımda Melisa'nın gözünden yaş gelmemesini eleştirdi. Akalın paylaşımında, “Ağlarken nasıl gözden yaş gelmez çok acayip ya! Kızım doğru düzgün anlat zaten ağlamıyorsun!” ifadelerini kullandı.