Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne Transfer

Show TV'nin rating rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla bomba bir dönüş yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne Transfer

Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşuyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Firaz yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışacak. Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat veriyor.

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