Ahu Tuğba, Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi, bugün Türkiye'ye getiriliyor. Ünlü oyuncu için yarın Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ahu Tuğba, Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, yarın toprağa verilecek.

Bir süredir ABD'de kızının yanında yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. ABD'deki bürokratik işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle Tuğba'nın cenazesi bugün Türkiye'ye getiriliyor

TÖREN DÜZENLENECEK

Ünlü oyuncu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.

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