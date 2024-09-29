Demet Özdemir'den Dudak Uçuklatan Reklam Anlaşması!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dikkat çeken bir reklam anlaşmasına imza attı. Ünlü oyuncunun alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

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Demet Özdemir'den Dudak Uçuklatan Reklam Anlaşması!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın Cinlerin Düğünü filminde başrol oynayacak.

Film çekimleri için Erzincan’a gitmeye hazırlanan ünlü oyuncu, 1 ay boyunca orada kalacak.

MOBİLYA REKLAMINDA OYNAYACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu arada dizi görüşmesi de yapan Demet Özdemir bir de reklam anlaşması yaptı ve ünlü mobilya markasıyla el sıkıştı.

25 MİLYONLUK ANLAŞMA

Yakın zaman sonra reklam çekimi için kamera karşısına geçeceği öğrenilen Özdemir kulislerde dolaşan bilgiye göre her şey dahil 25 milyon alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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